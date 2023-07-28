Экология 28 июля 2023, 05:01 Россия лишится незамерзающего порта в Мурманске из-за разрушения Гольфстрима Океанолог Мухаметов: разрушение Гольфстрима может привести к замерзанию порта в Мурманске РИА «Новости»

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Разрушение Атлантической меридиональной оборотной циркуляции (АМОЦ), которая включает течение Гольфстрим, может привести к тому, что порт в Мурманске перестанет быть незамерзающим. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов.

«Вряд ли Гольфстрим полностью остановится или исчезнет. Он скорее начнет большую часть своих вод перебрасывать в сторону Португалии <…>… Возможно, Мурманск перестанет быть незамерзающим портом», — заявил Мухаметов.

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Северо-Атлантическое течение, продолжение которого подходит к Мурманску, может ослабнуть, пояснил океанолог. Порт перестанет быть незамерзающим.

Глобальное потепление провоцирует таяние ледников в Арктике, площадь ледяного покрова сокращается «серьезными темпами». Освободившись ото льда, океан будет отдавать большое количество тепла в атмосферу, Арктика значительно потеплеет, пояснил ученый.

Американские ученые опубликовали новое исследование, согласно которому система Гольфстрима может разрушиться уже в 2025 году. Точка невозврата настанет примерно в 2050 году, если человечество не сократит глобальные выбросы углерода. По мнению исследователей, последствия будут ужасны. Российские ученые назвали эту новость очередной страшилкой.