Экология 26 июля 2023, 23:50 Страшилка об исчезновении Гольфстрима. Американские ученые продолжают кормить людей мифами о глобальном потеплении Эколог Рыбальченко: Гольфстрим не может перестать существовать Freepik

Читать 360tv в

Американские ученые опубликовали новое исследование, согласно которому система Гольфстрима может разрушиться уже в 2025 году. По их мнению, это связано с глобальным потеплением и может привести к катастрофическим климатическим последствиям. Эколог и инженер-физик Илья Рыбальченко в беседе с «360» раскритиковал это исследование и напомнил, что вопрос глобального потепления давно закрыт для мира науки.

Гольфстрим остановится, а мир накроют природные катастрофы

Новое исследование, которым поделилась газета The Guardian, говорит, что вскоре может произойти остановка важных океанических течений, которые называют Атлантической меридиональной оборотной циркуляцией (АМОЦ). По их словам, из-за глобального потепления эти течения находятся в своем самом слабом состоянии за последние 1600 лет. По мнению ученых, точка невозврата настанет примерно в 2050 году, если человечество не сократит глобальные выбросы углерода.

Реклама

По мнению исследователей, последствия будут ужасны. В ряде регионов наступит засуха, в других будут бушевать штормы, в Европе будет серьезное снижение температуры, а на восточном побережье Северной Америки повысится уровень моря. Также пострадают ледники Антарктики и леса Амазонки.

Tom Jur / Unsplash

На течения влияют не ветра, а вращение планеты

Эколог Илья Рыбальченко в разговоре с «360» назвал эту новость очередной страшилкой. Он объяснил, почему течения не зависят от температуры воздуха.

Если размышлять, как американские ученые, то на течения влияет температура, как и на ветра, которые, дуют из области более высокого в область более низкого давления, как правило, из холода в тепло. Однако это грубая ошибка. Течения не вызваны лишь разностью температур и ветрами, заявил эксперт.

«Течение вызвано силой Кориолиса — физику надо учить. Они вызваны тем, что Земля вращается. Грубо говоря, все мы знаем, что речка, когда течет, — одна ее сторона, как правило, всегда пологая, a вторая — крутая. Почему? Сила Кориолиса. Это никак не связано с климатом от слова совсем», — подчеркнул он.

Сила Кориолиса заставляет движущиеся вдоль поверхности Земли объекты отклоняться вправо в северном полушарии и влево в южном.

Freepik

По мнению Рыбальченко, течения будут всегда и управлять ими невозможно.

«Течения будут, повернуть их невозможно. Можно немножко скорректировать. Говорят, они там собираются дамбы строить, но представьте себе эти объемы течений — это тысячи Амазонок, их невозможно остановить, повернуть, скорректировать и так далее. Невозможно. Не верю», — заключил он.

Миф глобального потепления как способ наживы

Возмущает и то, что авторы исследования продолжают использовать миф глобального потепления, который в научном сообществе давно развенчали, добавил собеседник «360». Для решения проблемы с Гольфстримом они предлагают по сути бороться с выбросами углерода. По мнению Рыбальченко, это может говорить о финансовой заинтересованности исследователей.

«Ну хватит уже говорить об углеродном следе. Об углеродном следе сейчас говорят те, кто поднялся на сжигаемом топливе, кто построил свою экономику, построил свое экономическое могущество, построил свою систему подчинения других стран. Именно благодаря тому, что сидел на ископаемом топливе. Вот эти страны — и Штаты, и Европа — сегодня, построив свою промышленность, говорят: „Давайте-ка мы вот теперь перейдем на зеленое топливо, будем думать об углеродном следе“. Нечестно. Остальные страны мира тоже хотят развиваться», — подчеркнул эколог.

Freepik

Давно поставили точку

Рыбальченко посоветовал изучить протокольное решение комиссии по климату Российской академии наук. Ученые доказали, что глобального потепления нет. Есть лишь периодические потепления, и связаны они не с углеродом, а с выбросом водорода и ионов калия.

«Выбрасывается энергия, сравнимая с четвертью солнца. Это тоже самое, как если бы периодически четверть солнца включали и выключали. С этим и связаны все истории с глобальным потеплением. Просто разбираться надо, а не хайповать. В научном смысле вопрос глобального потепления закрыт. Для ученых сегодня все ясно: нет никакого глобального потепления. Ученые четко установили, за счет чего происходит потепление. И установили, что это потепление — периодическое», — объяснил собеседник «360».