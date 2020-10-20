Росприроднадзор рассказал о воспитательном эффекте иска к «Норникелю» после ЧП под Норильском

Иск к «Норникелю» на 148 миллиардов рублей из-за разлива топлива в Норильске призван не допустить подобного в дальнейшем. Об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Задача ведомства «не собрать штрафы или ущербы», а предотвратить подобную ситуацию, пояснила она.

«И каждый должен посчитать, что выгоднее — вложиться в производство сейчас, либо разговаривать с нами в суде потом», — привело РИА «Новости» слова Радионовой.

Росприроднадзор оценил экологический ущерб, нанесенный воде и почве в Норильске в 148 миллиардов. При аварии на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», из хранилища вылилось около 21 тысячи тонн дизельного топлива. Авария произошла 29 мая.

Помимо многомиллиардного иска «Норникель» также оштрафовали из-за загрязнения природы. Все штрафы компания уже заплатила, добавила Радионова. Общая сумма штрафов, по ее словам, составила «несколько сотен тысяч» рублей.

Также Радионова сообщила, что «Норникель» не предлагал решить вопрос о сумме возмещения вне суда, уточнил ТАСС. Ранее компания не согласилась с расчетом суммы ущерба и пообещала провести собственную экспертизу.