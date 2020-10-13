Сенаторы ознакомились с ходом работ по ликвидации последствий ЧС в Норильске

Комитеты Совета Федерации по региональной и экономической политике провели выездное заседание в Норильске. 13 октября во главе с вице-спикерами Николаем Журавлевым и Галиной Кареловой сенаторы осмотрели город, комплексно изучили вопросы различных сфер жизни, а также ознакомились с ходом работ по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3.

«Все, что происходит сегодня — это верхушка айсберга», — признался член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерий Семенов. «Да, сейчас мы приехали увидеть все своими глазами и какие-то вопросы уточнить. Но в процессе подготовки этого выезда мы уже получили от компании и Красноярского края 168 страниц предварительных материалов для нашей работы и принятия перспективных решений».

Фотография Владимира Макушкина

Свой рабочий визит сенаторы начали с посещения площадки ТЭЦ-3. Генеральный директор АО «НТЭК» Сергей Липин рассказал членам делегации о процессе ликвидации разлива, показал, где и как хранится собранный загрязненный грунт, а также объяснил, почему было принято решение демонтировать плиту аварийного резервуара: «Мы сделали это, чтобы добраться до свай, так как на сегодняшний день другие технологии их диагностирования отсутствуют. Для работ была привлечена компания, которая гидромолотом осуществила распил и демонтаж резервуара».

«Конечно, огромный объем уже сделан», — подчеркнул член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Геннадий Орденов. «Мы увидели и отсепарированные нефтепродукты, и складированный грунт, и поняли технологию, по которой все это будет переработано. Но так как работы впереди еще много, то с контроля у нас это не снимается».

Фотография Марины Пешковой

Следующим пунктом поездки стал шоу-рум «Серного проекта». Руководитель проектов Департамента управления стратегическими проектами «Норникеля» Андрей Северилов презентовал сенаторам крупнейший экологический проект компании и планы его реализации. К 2025 году выбросы будут сокращены на 90%, а общая стоимость проекта составит около 250 млрд рублей.

Кроме локаций, связанных с ЧС, парламентарии и представители профильных министерств и ведомств посетили медицинские учреждения, социальные и спортивные объекты, строительные площадки и другие места Норильска.

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова, например, побывала в новом перинатальном центре и в Центре семьи «Норильский», пообещав взять во внимание идею местных руководителей об объединении всех объектов социальной защиты города под одной крышей. Остальные сенаторы, в свою очередь, проверили, как функционирует программа по переселению из ветхого и аварийного жилья и проинспектировали работу жилищно-коммунального хозяйства.

Фотография Марины Пешковой

Напомним, что ранее Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание, что Норильский промышленный район вынужден справляться не только с последствиями экологической катастрофы, но и «с накопившимися социальными и инфраструктурными проблемами».

«Мы приехали посмотреть не только место разлива и последствия аварии, но и то, как компания „Норникель“ взаимодействует с властью в плане создания социально-экономических условий для жизни людей», — заявил Алексей Майоров, председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. «Мы хотим узнать, какое состояние окружающей среды, в каких условиях живут люди, как обеспечиваются медицинские, социальные услуги».

Фотография Владимира Макушкина

Из Норильска делегация Совета Федерации отправилась в Красноярск, где участники встретятся с главой Красноярского края Александром Уссом и проведут совещание, посвященное актуальным вопросам социально-экономического развития Норильска.