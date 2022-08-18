Роспотребнадзор перечислил рекомендации для москвичей из-за смога и гари в городе

Роспотребнадзор дал рекомендации москвичам в связи распространением запаха гари в городе. Жителям и гостям столицы рекомендовали использовать медицинские маски при выходе на улицу, проводить влажную уборку.

«В связи с сохраняющейся возможностью задымления населенных пунктов Роспотребнадзор рекомендует проведение мер профилактики, направленные на исключение рисков отравлений продуктами горения, предусматривающие <…> использование во время пребывания на открытом воздухе средств защиты органов дыхания (медицинские маски)», — сказано в сообщении организации.

Детям лучше пока не сильно много времени проводить на детских площадках, следует сократить время прогулок и в детских дошкольных учреждениях. Также специалисты посоветовали ограничить физические нагрузки, в том числе занятия спортом и работы на открытом воздухе.

Нужно почаще проводить влажную уборку дома, пить много жидкости. Лучше всего подойдут зеленый чай, минеральная вода, отвары шиповника.

Если человек себя почувствует плохо — у него появятся кашель, одышка, бессонница, — следует обратиться к врачу.

Москва оказалась в дымке из-за лесных пожаров в Рязанской области. Ветер принес оттуда запах гари. По предварительным данным, неблагоприятная экологическая ситуация в российской столице будет сохраняться до двух суток.