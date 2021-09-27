Росгидромет спрогнозировал теплую зиму в некоторых регионах России

Росгидромет сообщил, что предстоящая зима на большей части России будет в пределах нормы. Однако в Сибири, Якутии и на севере Урала погода ожидается теплее средних значений. Об этом заявили в пресс-службе Минприроды РФ.

«В целом за шесть месяцев холодного полугодия на севере Уральского, Сибирского федеральных округов и в Якутии температурный фон ожидается выше средних многолетних значений, на остальной территории России — около нормы», — сказано в пресс-релизе.

Кроме того, в некоторые месяцы температура воздуха в южной половине азиатской территории страны окажется ниже средних многолетних значений. Уточняется, что прогнозы Гидрометцентра России за последние 20 лет оправдывались на 58-81%.

Что касается сентябрьской погоды, то в среднем по стране температура на 2,5 градуса ниже, чем год назад. Об этом говорят данные Системного оператора ЕЭС России. Такой же тренд прослеживается и в Европе — там на один градус холоднее, чем в 2020-м.

Между тем москвичей на этой неделе ожидает самая холодная ночь месяца. По прогнозам синоптиков, она придется на среду.