Москвичам рассказали, когда будет самая холодная ночь

Столбики термометров в Москве на следующей неделе устремятся к нулевой отметке. Самая холодная ночь ожидается в среду. О возможных заморозках предупредил ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, сообщило РИА «Новости».

Пасмурная погода с кратковременными дождями сохранится в столице ближайшие двое суток. Будет аномально холодно. Температура днем составит +9…+11, а это на несколько градусов ниже нормы, отметил метеоролог.

Заморозки ожидаются в среду. Это будет самая холодная ночь. Столбик термометра подойдет к нулевой отметке. Но в другие ночи будет теплее, не ниже +2...+7, согласно прогнозу Тишковца.

Гидрометцентр в воскресенье объявил в Москве и Подмосковье «желтый» уровень погодной опасности. Жителей предупредили о ветре, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду.

Синоптик Роман Вильфанд ранее сообщил, что в центре Европейской России с понедельника начнется золотая осень, хоть и без тепла, зато с яркими красками. А что-то наподобие бабьего лета ожидается в последних числах месяца.