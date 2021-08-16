Прокуратура занялась проверкой загрязнения Байкала рядом с островом Ольхон

Загрязнение Байкала проверят после публикаций в СМИ и соцсетях, которые продемонстрировали черную пленку на озерной воде. Она появилась в районе поселка Хужир.

На место происшествия лично приехал Ольхонский межрайонный природоохранный прокурор Вячеслав Петров, сообщили в пресс-службе ведомства. Территорию он осмотрел вместе с инспекторами ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» (дирекции Прибайкальского национального парка).

Чтобы выяснить причины случившегося, прокуратура направила в Росприроднадзор требование о проведении проверки. Специалисты Центра лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу отобрали пробы воды и прибрежного грунта.

«Характер загрязнения достоверно будет установлен после получения результатов официальных исследований», — отметили в прокуратуре.

Надзорный орган дополнительно уведомит об итогах проверки и выводах лабораторных анализов.

На уборку территории возле Байкала уже выделили более миллиарда рублей. Рекультивацию заброшенных промышленных площадок вице-премьер РФ Виктория Абрамченко назвала одной из ключевых задач в рамках президентского проекта «Экология».