Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко обсудила организацию работ по ликвидации вреда окружающей среде из-за деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). На уборку территории вблизи Байкала уже выделено более миллиарда рублей.

Рекультивация заброшенных промышленных площадок, как в случае с территорией бывшего БЦБК, является одной из ключевых задач в рамках нацпроекта «Экология», подчеркнула вице-премьер.

«Это наглядный пример проведения „генеральной уборки“ страны, которая была поддержана главой государства», — сказала Абрамченко.

Сейчас проводятся первоочередные мероприятия, чтобы не допустить экологических рисков. Они направлены на понижение и очистку надшламовых вод с карт-накопителей Бабхинского и Солзанского полигонов, исключение рисков перелива, разрушения дамб гидротехнических сооружений и загрязнения озера Байкал.

Вице-премьер отметила, что Федеральный экологический оператор уже завершил работы по созданию локальных очистных сооружений (ЛОС) с подключением линейных инженерных систем.