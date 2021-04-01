Резкий рост уровня моря увязали с таянием льдов на севере

Ученые пришли к выводу, что рост уровня моря в конце ледниковой эпохи связан с таянием северных льдов. В тот период высота воды поднялась на 18-20 метров, сообщил научный журнал Nature Communications.

Ученые до сих пор спорят, сколько ледниковых периодов насчитывает история Земли. Говорят о четырех-семи ледниковых эпохах. Последняя началась 2,8 миллиона лет назад. Похолодание значительно сократило уровень Мирового океана. Из-за снижения уровня воды некоторые острова (Британия, Новая Гвинея) стали полуостровами.

Примерно 14,7 тысяч лет назад уровень моря начал расти и достиг современных значений за 500 лет. Климатологи не смогли прийти к единому мнению о причинах природного явления. Предполагается, что рост уровня воды был связан с таянием полярных шапок. Но вопрос о том, произошло это на южном или же северном полушарии, оставался открытым долгое время.

Ученые из Британии решили подробнее исследовать этот вопрос. Они занялись исследованиями в умеренных широтах Северного полушария. В ходе работы специалисты заметили, что многие озера северо-западного побережья Шотландии сохранили следы процессов, которые происходили рядом с ними незадолго до того, как уровень Мирового океана снизился.

Исследователи пришли к выводу, что к увеличению уровня воды привело таяние северной ледовой шапки. За 500 лет эти ледники потеряли большое количество воды.

«Наш следующий шаг — узнать механизмы, которые запустили процесс таяния северных полярных шапок, а также оценить, как приток огромного количества пресной воды повлиял на круговорот течений в Северной Атлантике. Ответы на эти вопросы крайне важны для понимания того, приведет ли дальнейшее сокращение площади ледников Гренландии к остановке Гольфстрима, что сильно повлияет на климат Британии и всей Европы», — заявила Пиппа Уайтхаус, доцент Даремского университета.

Глобальное потепление сейчас приводит к таянию многих ледников. В августе 2019 года из-за потепления климата полностью растаял исландский ледник Окьекюдль. В 2018 году таяние льдов в Сибири вызвало вспышку сибирской язвы. Сейчас таяние льдов высвобождает неизвестные ранее микробы.