Таяние льда освободило неизвестные микробы. Насколько они опасны?

В августе 2019 года из-за потепления климата полностью растаял исландский ледник Окьекюдль. За последние пять лет скорость таяния мирового льда удвоилась, причем средняя потеря воды увеличилась с 832 миллиметров водного эквивалента до 1243. Но изменения экосистемы еще не самое страшное.

За последние десять лет по данным журнала Scientific American потепление в Артике настолько опередило прогнозы ученых, что появилось предположение, что полюса нагреваются в четыре раза быстрее, чем остальная часть земного шара. Уровень таяния ледников и вечной мерзлоты уже сейчас достиг уровня, который прогнозировался к 2050 году. В Сибири и Канаде резкая оттепель уже привела к появлению так называемых термокарстов, просевших участков поверхности, которые обнажают ландшафты, не соприкасавшиеся с атмосферой столетиями.

В связи с этим возникает вопрос — не могут ли «проснуться» некоторые замороженные микробы?

Земли Арктики занимают 24% поверхности земной суши и предполагают невиданное микробное биоразнообразие. Подо льдами может обнаружиться что угодно, от мегафауны плейстоцена до захоронений жертв оспы.

Некоторые микро-гости ученым известны. Например, метаногенные археи, которые потребляют метан. Но даже хорошо знакомые микроорганизмы могут трансформироваться, как планктонные бактерии Chloroflexi, которые научились разлагать углерод.

В 2018 году таяние льдов в Сибири вызвало вспышку сибирской язвы. Погиб ребенок и около 200 тысяч оленей. Сибиреязвенная палочка Bacillus anthracis необыкновенно вынослива к процессу замораживания-оттаивания, и способна оставаться жизнеспособной и смертельно опасной веками.

Организмы кайнозоя и плейстоцена могут взаимодействовать с современной экосистемой новыми способами. В частности, как ортопоксвирус Alaskapox, вызывающий поражения кожи. За последние пять лет он дважды появлялся на Аляске. Происхождение его точно неизвестно.

Микробиомы Арктики содержат стойкие и адаптированные к холоду микробы. Причем большинство из них ученым неизвестно. Человечество просто не знает, насколько они для него опасны.

Сейчас сложно оценить риски беспрецедентного знакомства с новыми микробами. Они могут быть устойчивы к антибиотикам или вовсе быть провозвестниками древних и скудно описанных болезней

Поэтому настало время разработать рекомендации для будущих исследователей Арктики, так как ее дальнейшее изучение повышает риск экспорта и импорта патогенов.

Ясно одно — изменение климата нагревает самое крупное хранилище микробов нашего века, и весь спектр последствий этого нам еще предстоит ощутить на себе.