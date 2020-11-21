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    21 ноября 2020, 04:16

    Таяние льда освободило неизвестные микробы. Насколько они опасны?

    Анастасия Кукова

    В августе 2019 года из-за потепления климата полностью растаял исландский ледник Окьекюдль. За последние пять лет скорость таяния мирового льда удвоилась, причем средняя потеря воды увеличилась с 832 миллиметров водного эквивалента до 1243. Но изменения экосистемы еще не самое страшное.
    Таяние льда освободило неизвестные микробы. Насколько они опасны?

    За последние десять лет по данным журнала Scientific American потепление в Артике настолько опередило прогнозы ученых, что появилось предположение, что полюса нагреваются в четыре раза быстрее, чем остальная часть земного шара. Уровень таяния ледников и вечной мерзлоты уже сейчас достиг уровня, который прогнозировался к 2050 году. В Сибири и Канаде резкая оттепель уже привела к появлению так называемых термокарстов, просевших участков поверхности, которые обнажают ландшафты, не соприкасавшиеся с атмосферой столетиями.

    В связи с этим возникает вопрос — не могут ли «проснуться» некоторые замороженные микробы?

    Земли Арктики занимают 24% поверхности земной суши и предполагают невиданное микробное биоразнообразие. Подо льдами может обнаружиться что угодно, от мегафауны плейстоцена до захоронений жертв оспы.

    Некоторые микро-гости ученым известны. Например, метаногенные археи, которые потребляют метан. Но даже хорошо знакомые микроорганизмы могут трансформироваться, как планктонные бактерии Chloroflexi, которые научились разлагать углерод.

    В 2018 году таяние льдов в Сибири вызвало вспышку сибирской язвы. Погиб ребенок и около 200 тысяч оленей. Сибиреязвенная палочка Bacillus anthracis необыкновенно вынослива к процессу замораживания-оттаивания, и способна оставаться жизнеспособной и смертельно опасной веками.

    Организмы кайнозоя и плейстоцена могут взаимодействовать с современной экосистемой новыми способами. В частности, как ортопоксвирус Alaskapox, вызывающий поражения кожи. За последние пять лет он дважды появлялся на Аляске. Происхождение его точно неизвестно.

    Микробиомы Арктики содержат стойкие и адаптированные к холоду микробы. Причем большинство из них ученым неизвестно. Человечество просто не знает, насколько они для него опасны.

    Сейчас сложно оценить риски беспрецедентного знакомства с новыми микробами. Они могут быть устойчивы к антибиотикам или вовсе быть провозвестниками древних и скудно описанных болезней

    Поэтому настало время разработать рекомендации для будущих исследователей Арктики, так как ее дальнейшее изучение повышает риск экспорта и импорта патогенов.

    Ясно одно — изменение климата нагревает самое крупное хранилище микробов нашего века, и весь спектр последствий этого нам еще предстоит ощутить на себе.