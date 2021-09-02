Режим ЧС ввели в Улан-Удэ из-за паводка

Власти Улан-Удэ ввели режим чрезвычайной ситуации после резкого подъема уровня реки Селенги. За сутки воды прибавилось на 19 сантиметров. Об этом сообщил мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков в Instagram.

С сегодняшнего дня ввели режим ЧС на Левом берегу Улан-Удэ из-за резкого подъема Селенги. <…> За вчерашний день река поднялась на 11 сантиметров, за ночь еще на восемь. Сегодня уровень — 262 сантиметров, слой выхода на пойму — 32 сантиметра», — написал градоначальник.

По словам Шутенкова, вода затопила прибрежные участки и восемь домов. Сложная ситуация сейчас в садовых товариществах «Черемушки» и «Судостроитель». Мэр попросил жителей зон подтопления подумать о переезде к родственникам или в пункты временного проживания. Шутенков добавил, что власти оказывают помощь маломобильным людям. Специалисты управления по ЧС несут круглосуточное дежурство в районе наводнения.

Селенга принесла в республику много воды из Монголии в конце прошлой недели. Вышедшая из берегов река затопила сотни подворий и домов в Кяхтинском районе на юге региона.