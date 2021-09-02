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    02 сентября 2021, 07:10

    Режим ЧС ввели в Улан-Удэ из-за паводка

    Андрей Иванов

    Власти Улан-Удэ ввели режим чрезвычайной ситуации после резкого подъема уровня реки Селенги. За сутки воды прибавилось на 19 сантиметров. Об этом сообщил мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков в Instagram.

    Режим ЧС ввели в Улан-Удэ из-за паводка

    С сегодняшнего дня ввели режим ЧС на Левом берегу Улан-Удэ из-за резкого подъема Селенги. <…> За вчерашний день река поднялась на 11 сантиметров, за ночь еще на восемь. Сегодня уровень — 262 сантиметров, слой выхода на пойму — 32 сантиметра», — написал градоначальник.

    По словам Шутенкова, вода затопила прибрежные участки и восемь домов. Сложная ситуация сейчас в садовых товариществах «Черемушки» и «Судостроитель». Мэр попросил жителей зон подтопления подумать о переезде к родственникам или в пункты временного проживания. Шутенков добавил, что власти оказывают помощь маломобильным людям. Специалисты управления по ЧС несут круглосуточное дежурство в районе наводнения.

    Селенга принесла в республику много воды из Монголии в конце прошлой недели. Вышедшая из берегов река затопила сотни подворий и домов в Кяхтинском районе на юге региона.