Наводнение распространилось еще на два поселения в Бурятии

Еще два населенных пункта затопило в Бурятии: Усть-Кяхта и Хоронхой. В республике продолжается сильнейшее за 30 лет наводнение, сообщил ОТР.

В Кяхтинском районе идет эвакуация жителей из домов. Спасатели организовали пункты временного пребывания. Власти республики заявили, что всем пострадавшим от наводнения будет выплачена компенсация — 10 тысяч рублей, а тем, в чьих домах вода поднялась выше уровня пола — до 100 тысяч рублей.