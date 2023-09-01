Происшествия 01 сентября 2023, 00:54 Режим ЧС вели из-за потопа в Южно-Сахалинске Мэр Южно-Сахалинска Надсадин заявил о введении режима ЧС из-за потопа в городе Скриншот видео / Telegram-канал мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина

Читать 360tv в

В Южно-Сахалинске из-за потопа в городе, который вызвал сильный ливень, ввели режим ЧС. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Сергей Надсадин. Также решено перенести торжественные линейки по случаю 1 сентября более позднее время.

«Выпало огромное количество осадков и большие потоки с наших гор сошли в город. И это большое количество дождя, выпавшее одномоментно, привело к подтоплению улиц, к выходу из берегов рек», — сказал Надсадин.

Реклама

Сейчас он вместе с областными коллегами, службами МЧС, департаментом народного хозяйства инспектирует город, чтобы оценить последствия ливней.

«На сегодняшний момент могу сказать, что в 01:00 (по местному времени) мы объявили чрезвычайную ситуацию. С 1 сентября не будет проводиться торжественных линеек в школах, их перенесут на понедельник [4 сентября]», — сказал мэр Южно-Сахалинска.

Также перенесены на более поздние даты связанные с Днем города мероприятия, которые изначально должны были состояться 2 сентября.

По словам Надсадина, вода подтопила подвалы одного детского садика и четырех школ. Мобилизованы средства управления по предотвращению чрезвычайных ситуаций.

В Доме культуры «Родина» развернут пункт приема жителей. Всем понесшим ущерб из-за непогоды в рамках действующего законодательства будет организована выплата, сказал Надсадин.