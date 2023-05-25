25 мая 2023, 11:37
РЭО призвал пересмотреть действующие лицензии утилизаторов
За все время было выдано более 10 тысяч лицензий компаниям, которые могут не соответствовать требуемым критериям. Об этом глава РЭО Денис Буцаев сообщил на полях X Невского международного экологического конгресса.
Генеральный директор Российского экологического оператора призвал пересмотреть механизм выдачи лицензий на утилизацию отходов.
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«Сейчас в Госдуме находится закон в РОП (расширенной ответственности производителя — прим.). Проблема в том, что за это время было выдано невероятное количество лицензий, по нашим оценкам, больше 10 тысяч, компаниям, которые могут „утилизировать“ в гараже практически все виды отходов, включая чуть ли не 1-й и 2-й классы опасности. Мы понимаем, насколько чувствительна тема пересмотра условий действующих лицензий, некоторые из которых еще и являются бессрочными. Но нам хочется попросить у государства поддержки», — сообщил Денис Буцаев на заседании комиссии Госсовета по направлению «Экология и природные ресурсы».
Законопроект о РОП был внесен на рассмотрение в Государственную Думу РФ 25 апреля. Президент РФ поддержал приоритетный порядок рассмотрения данного законопроекта и его вступление в силу с 1 января 2024 года. После принятия законопроекта отвечать за утилизацию упаковки будут ее производители, а не производители товаров. Обязанность по утилизации всей выпущенной упаковки начнет действовать с 1 января 2027 года. До этого норматив будет постепенно увеличиваться: до 55% в 2025 году и до 75% в 2026 году.
Законопроект также предлагает введение коэффициентов экологичности, создание реестров товаропроизводителей и проверенных утилизаторов, исключение ассоциаций из исполнителей РОП и другое.
Во время выступления на Госсовете глава РЭО также назвал регионы, которые рискуют не выполнить показатели Федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» к 2024 году.
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