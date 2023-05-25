Экология 25 мая 2023, 11:37 РЭО призвал пересмотреть действующие лицензии утилизаторов

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За все время было выдано более 10 тысяч лицензий компаниям, которые могут не соответствовать требуемым критериям. Об этом глава РЭО Денис Буцаев сообщил на полях X Невского международного экологического конгресса.

Генеральный директор Российского экологического оператора призвал пересмотреть механизм выдачи лицензий на утилизацию отходов.

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«Сейчас в Госдуме находится закон в РОП (расширенной ответственности производителя — прим.). Проблема в том, что за это время было выдано невероятное количество лицензий, по нашим оценкам, больше 10 тысяч, компаниям, которые могут „утилизировать“ в гараже практически все виды отходов, включая чуть ли не 1-й и 2-й классы опасности. Мы понимаем, насколько чувствительна тема пересмотра условий действующих лицензий, некоторые из которых еще и являются бессрочными. Но нам хочется попросить у государства поддержки», — сообщил Денис Буцаев на заседании комиссии Госсовета по направлению «Экология и природные ресурсы».

Законопроект о РОП был внесен на рассмотрение в Государственную Думу РФ 25 апреля. Президент РФ поддержал приоритетный порядок рассмотрения данного законопроекта и его вступление в силу с 1 января 2024 года. После принятия законопроекта отвечать за утилизацию упаковки будут ее производители, а не производители товаров. Обязанность по утилизации всей выпущенной упаковки начнет действовать с 1 января 2027 года. До этого норматив будет постепенно увеличиваться: до 55% в 2025 году и до 75% в 2026 году.

Законопроект также предлагает введение коэффициентов экологичности, создание реестров товаропроизводителей и проверенных утилизаторов, исключение ассоциаций из исполнителей РОП и другое.

Во время выступления на Госсовете глава РЭО также назвал регионы, которые рискуют не выполнить показатели Федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» к 2024 году.