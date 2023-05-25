Экология 25 мая 2023, 11:06 РЭО назвал отстающие регионы мусорной реформы в 2024 году

Читать 360tv в

В аутсайдерах оказалось 18 субъектов РФ, среди которых Амурская область, Республика Тыва, Пермский край, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Орловская область, Приморье, Тверская область, Республика Ингушетия, Хакасия, Алтайский край, Омская, Смоленская, Ростовская области, Республика Коми, Саратовская, Красноярский край и Республика Калмыкия.

Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев назвал 18 регионов, которые рискуют не выполнить показатели Федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» к 2024 году. В 11 из них работа по созданию новых объектов обращения с ТКО не ведется. Об этом Гендиректор РЭО сообщил выступая на полях X Невского международного экологического конгресса.

Реклама

«О субъектах, которые могут нам „помочь“ не достигнуть показателей Федерального проекта к 2024 году. В 11 субъектах не ведется работа по дорожным картам, то есть по созданию объектов совсем. Это те, кто, как в известном анекдоте, не купил даже лотерейный билет. Это Амурская область, Республика Тыва, Пермский край, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Орловская область, Приморье, Тверская область, Республика Ингушетия, Хакасия. Есть существенные риски в Алтайском крае, но там, как минимум, с регионом мы находимся в тесном взаимодействии. Более квартала отставания, которое, скорее всего, приведет к тому, что есть риски невозможности введения объектов к концу 2024 года. А повторюсь, это у нас реперная точка по Федеральному проекту. Это Омская, Смоленская, Ростовская, Республика Коми, Саратовская, Красноярский край и Республика Калмыкия», — сказал Денис Буцаев на заседании комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Экология и природные ресурсы».

Он напомнил, что в 2020 году федеральный проект был пересмотрен. Было принято решение совместно с данными, собранными комиссией Госсовета по регионам, провести определенную корректировку показателей, чтобы сделать проект более реалистичным.

«В настоящий момент показатели более чем реалистичны, если ими заниматься. Собственно говоря, большинство регионов это и делает. Естественно, что реформа ТКО — это в основном про инфраструктуру. Поэтому строим инфраструктуру в субъектах с помощью тех мер поддержки, которые предоставляет Минэкологии и РЭО», — добавил Денис Буцаев.

Со всеми субъектами для реализации подобного рода задач по поручению Правительства РФ подписаны дорожные карты, а в определенных субъектах работа ведется с опережением. Например, это Ленинградская и Нижегородская области.