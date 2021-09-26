РЭО назвал самые неэкологичные предметы косметики

Упаковка пудреницы и лак являются самыми опасными отходами косметики. Об этом со ссылкой на пресс-службу Российского экологического оператора (РЭО) сообщило РИА «Новости».

Упаковка пудры состоит из множества различных компонентов, в том числе из металла, пластика, зеркального стекла и самого косметического средства. Разделить этот футляр на части, которые можно отправить на переработку, не представляется возможным.

Лак для ногтей тоже можно отнести к опасным косметическим отходам. Обычные люди не могут сдать его на переработку. Утилизацией лака занимаются специализированные предприятия, которые, как правило, принимают отходы только от юридических лиц.

Косметическая промышленность производит около 120 миллиардов штук упаковки ежегодно, отметили в РЭО. Труднее всего перерабатывать упаковку декоративной косметики. К такой продукции относится помада, тушь, подводки, кисти, тканевые маски, крем для рук. После использования она отправляется в бак для смешанных отходов.

РЭО призвало россиян приобретать косметику в наиболее простой упаковке.

«Обратите внимание, сколько составляющих в упаковке для духов, так ли нужны дозаторы для шампуней и жидкого мыла? А ведь именно эти составляющие в многокомпонентной упаковке невозможно утилизировать», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Ранее РЭО профинансировал в Подмосковье строительство двух заводов по переработке.