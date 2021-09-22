РЭО профинансировал два мусорных завода на 2,9 млрд рублей в Подмосковье

Два мусорных завода «Алексинский карьер» и «КПО Нева» построят в Московской области в конце 2021 года. Они смогут принимать на переработку более 760 тысяч тонн твердых коммунальных отходов (ТКО). Российский экологический оператор (РЭО), курирующий мусорную реформу в стране, вложил в оба проекта 2,9 миллиарда рублей, сообщил генеральный директор госкомпании Денис Буцаев. Это стало первой сделкой ППК в рамках мер поддержки по финансированию инвестпроектов в мусорной отрасли.

«Московский регион образует наибольший объем твердых коммунальных отходов. Поэтому здесь просто необходимо строить крупные мусороперерабатывающие комплексы. <…> Сумма, которую РЭО вложит в два проекта, составит 2,9 миллиарда рублей. Формой финансирования так же, как и в остальных инвестпроектах, которые мы поддерживаем, станет выкуп облигационного займа. Такую меру поддержки для нас одобрило Правительство в июле текущего года», — отметил Буцаев

В городском округе Клин будет построен мусоросортировочный комплекс «Алексинский карьер». В год он будет принимать на обработку 950 тысяч тонн. На вторичные материальные ресурсы здесь будут отправлять 213 тысяч тонн, на компостирование — 300 тысяч тонн ТКО.

Набсовет РЭО в июле этого года одобрил участие компании в финансировании этого проекта. ППК подписала соглашение о том, что выкупит облигационный заем в размере 1,3 миллиарда рублей сроком на девять лет под 3% ставки в виде купона. Всего инвестиции в этот объект составили 8,7 миллиарда рублей.

Комплекс «КПО Нева» заработает в Солнечногорском городском округе до конца 2021 года. Из 500 тысяч тонн ТКО, которые ежегодно будут поступать на обработку, 150 тысяч тонн (30%) уйдут на компостирование, 123,5 тысячи тонн (25%) — на линию производства RDF-топлива, 104 тысячи тонн (20%) — на вторичные материальные ресурсы. Остальное отправится на современный объект захоронения ТКО, также построенный по проекту. В итоге уже в первый год работы «КПО Нева» выполнит задачу в рамках нацпроекта «Экология», когда захоранивается менее 50% ТКО.

«„КПО Нева“ будет принимать полмиллиона тонн ТКО в год, что позволит увеличить долю обработки отходов на 15% (плюс 500 тысяч тонн в год), а утилизации — на 14%, или 273 тысячи тонн ТКО в год. Таким образом проект приблизит столичный регион к показателям нацпроекта „Экология“, а сам объект сможет их уже достичь в первый год работы», — сообщил Буцаев.

РЭО вложил в данный проект 1,6 миллиарда рублей, формой финансирования стал выкуп облигационного займа на восемь лет и ставкой купона 3% годовых. Общая сумма инвестиций — 7,2 миллиарда рублей.

Как указали в РЭО, меры поддержки госкомпании за счет уменьшения необходимой валовой выручки позволят снизить тарифную нагрузку на население Московской области — на 388 миллионов рублей по «КПО Нева» и на 315 миллионов по «Алексинскому карьеру».