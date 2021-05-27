Российский экологический оператор назвал размер подорожания товаров из-за утилизации

Обязательная утилизация упаковки, которая вступит в силу в январе 2022 года, прибавит к себестоимости товаров десятые доли процента, рассказали в Российском экологическом операторе (РЭО). Например, двухлитровая бутылка колы подорожает на 14 копеек.

«В рамках расширенной ответственности производителей (РОП) вступит в силу требование 100-процентной утилизации всей упаковки в стране. Стоимость большинства товаров при этом почти не вырастет. Речь о десятых долях процента, это в прямом смысле копейки. В то же время экологический сбор, который будут платить компании, позволит развивать инфраструктуру обращения с отходами. Это необходимое условие для формирования экономики замкнутого цикла и достижения национальной цели — 100% сортировки отходов к 2030 году», — отметил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

По расчетам РЭО, цена на банку тушенки в полкилограмма вырастет на 0,12% (19 копеек), на бутылку колы объемом два литра — на 0,13% (14 копеек), на бутылку кетчупа весом 320 граммов — на 1% (72 копейки).

С введением нового требования объем экосбора при этом увеличится и превысит 40 миллиардов рублей. Эти деньги направят на развитие инфраструктуры обращения с отходами и снижение коммунальных платежей.

О необходимости развивать экономику замкнутого цикла в мае 2021 года заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время выступления с отчетом в Госдуме. Он также предложил увеличить долю перерабатываемой упаковки в России до 85% к началу следующего десятилетия.

Ранее глава РЭО Денис Буцаев призвал воспринимать отходы не как мусор, а как ресурс. Такое заявление руководитель Российского экологического оператора сделал на международном форуме «Экология».