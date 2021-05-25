Глава госкомпании в сфере обращения с ТКО Денис Буцаев заявил, что отходы не являются мусором. Такое заявление руководитель Российского экологического оператора сделал в рамках международного форума «Экология» в Москве.

«Во всех развитых странах отходы — это не мусор, это ресурс. Сохранение природных ресурсов и замещение их вторичным сырьем, сокращение оборота „не утилизируемых“ товаров и упаковки, развитие „зеленых“ технологий — вот приоритетное направление для развития отрасли», — сказал Буцаев на XII международном форуме «Экология» в Москве.

«Мы с вами платим дважды. Сначала за что-то, что необходимо сделать с так называемым мусором, а потом за то, в том числе достаточно дорого, чтобы получить сырье для производства новых товаров, которых нам требуется все больше и больше», — добавил Буцаев.

По его словам, в России на сортировку отправляют треть от всех отходов. Всего в стране образуется около 60 миллионов тонн ТКО за год. Буцаев напомнил, что к 2030 году необходимо выйти на уровень 100%-ной сортировки отходов. Для этого потребуется создавать нормативно-правовое регулирование и инфраструктуру обращения с отходами, а также экономически стимулировать отрасль.

Поэтому в России необходимо создать экономику замкнутого цикла, считают в РЭО. Для этого нужна инфраструктура обращения с ТКО, уменьшение образования отходов, стимулы к использованию вторичных ресурсов, ограниченный оборот «неэкологичной» упаковки, система, следящая за транспортировкой отходов, и экологическое просвещение.

Ранее глава РЭО призвал выпускников отказаться от запуска воздушных шаров в небо, так как это вредит окружающей среде. Они разлетаются, попадают в воду и почву, а также в живые организмы. А разлагаются эти изделия очень долго.