РЭО может стать оператором информсистемы по РОП

Поправки в закон «Об отходах производства и потребления» представили к общественному обсуждению. Согласно ним, за платежами по экосбору будет следить Российский экологический оператор (РЭО), для этого будет создана информационная система. Кроме того, появятся реестры товаров и упаковки, их производителей и импортеров. Проект закона опубликован на официальном портале правовой информации. Глава РЭО Денис Буцаев рассказал, для чего вносились изменения.

На обсуждение законопроект вынесло Минприроды. Над ним министерство работало совместно с ППК РЭО. Документ вносит изменения в систему Расширенной ответственности производителей (РОП). По словам Буцаева, это позволит сделать отрасль обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) более прозрачной, повысится собираемость платежей по экосбору, а для граждан тариф оптимизируется.

«Ведь сейчас платежи граждан за ТКО — 193 миллиардов рублей в год, а платежи бизнеса за экосбор по старой системе РОП — 3,7 миллиарда рублей в год. Справедливо? Не думаю. Чтобы исправить этот перекос, необходима цифровизация, то есть создание электронной системы. Она обеспечит прозрачность собираемости платежей в рамках РОП», — отметил генеральный директор РЭО.

За систему и контроль через нее всех платежей будет отвечать Российский экологический оператор, он будет анализировать отчетность, направлять уведомления в Росприроднадзор, который ранее отвечал за собираемость экосбора. Чтобы стал возможен сквозной контроль, все отчеты и уплата экологического сбора будут производиться через ЕГИС УОИТ.

В этой же системе создадут пять реестров:

— производителей товаров;

— импортеров товаров;

— товаров;

— упаковки товаров;

— реестр лиц, осуществляющих обращение с отходами.

Товары и упаковка, которые не внесли в ЕГИС УОИТ, запретят к торговле с 2024 года.

Проект закона проясняет, кто и как отчитывается по РОП, какие отходы утилизируются в рамках системы, утверждает 100-процентный норматив на упаковку и ежегодное 10-процентное увеличение нормативов для товаров, а также определяет, когда наступает ответственность для производителей (со дня постановки на бухгалтерский учет) и для импортеров (со дня выпуска таможней).

Собранные платежи по экосбору позволят создать фонд РОП, им тоже будет управлять РЭО. Новые правила по РОП заработают со следующего года. Концепцию Расширенной ответственности производителей обсуждали на площадке правительства России в составе рабочей группы. В нее вошли представители профильных ведомств, ассоциации товаропроизводителей и компании из сферы обращения с отходами.