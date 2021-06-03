Буцаев: федеральная схема по обращению с ТКО согласована со всеми регионами

Российский экологический оператор (РЭО) согласовал со всеми субъектами РФ федеральную схему по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), заявил глава компании Денис Буцаев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Он рассказал, сколько объектов в нее вошло.

«В первую очередь закончили и согласовали со всеми субъектами РФ федеральную схему по обращению с ТКО. <…> Мы должны были построить систему в федеральной схеме не как она есть, а как она должна быть. И при поддержке многих коллег, при понимании со стороны глав субъектов РФ мы смогли фактически такую схему создать», — сообщил Буцаев на сессии, посвященной экономике замкнутого цикла.

Федеральная схема включила в себя территориальные, когда у каждого региона своя своя схема. Все они созданы для того, чтобы понимать, где образуются отходы, где их можно обработать и утилизировать, а также чтобы рассчитать движение мусора и в итоге вывести все это на карту страны. По словам Буцаева, в схему вошло около 300−400 объектов по обработке отходов, которые уже фактически существует, и примерно 800 перспективных, которые предстоит создать на территории страны.

Вице-премьер Виктория Абрамченко, которая тоже выступила на сессии, обратила внимание на проблему прослеживаемости отходов. Об этом упомянул и Буцаев, он рассказал о создании единой системы, которая закроет этот вопрос.

Абрамченко также призвала бизнес, как отечественный, так и иностранный, наладить диалог с правительством России.

«Для того, чтобы мы не наделали ошибок, для того чтобы регулирование и модель отрасли, которую мы сейчас закладываем, была идеальной. В Российской Федерации может и должна получиться лучшая отрасль обращения с отходами», — отметила зампред правительства.

Кроме того, в рамках системы необходимо было оценить полигоны. Для этого при поддержке правительства РЭО запустил хакатон. Программисты создавали 3D-модель полигона. Накануне стали известны победители конкурса.