Экология 23 декабря 2022, 10:47 Рекордные снегопады прошли в Приморье Примгидромет: на востоке Приморья отметили новые рекорды осадков

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На востоке Приморья прошли обильные снегопады, сообщили в Примгидромете. Там рассказали, что в ряде населенных пунктов обновились рекорды по количеству осадков.

По данным ведомства, в поселке Ольга за прошедшие сутки выпало 100 миллиметров снега, при этом месячная норма составляет всего лишь 24 миллиметра. Прежний исторический максимум декабря отмечали в 2015 году, когда выпало 53,2 миллиметра осадков.

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Установили новые рекордные значения в поселке Кавалерово, где выпало 76 миллиметров снега. Исторические значения также обновились в селах Богополь и Рудная Пристань.

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«Наибольший удар стихии пришелся на Ольгинский и Кавалеровский районы. Суммарное количество осадков с начала снегопада уже составило 63-120 миллиметров», — рассказали в Примгидромете.

Синоптики уточнили, что это три-шесть месячных норм снега. Сейчас Приморский край находится в плену активного циклона, добавили специалисты.

Массовый снегопад прошел в Москве и Подмосковье. Волонтеры помогли жителям Подольска расчистить местные детские площадки.