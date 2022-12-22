Подмосковье 22 декабря 2022, 15:24 Волонтеры Подмосковья подключились к уборке снега на детских площадках в Подольске

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Организация «Волонтеры Подмосковья» помогла жителям Подольска с уборкой снега на детских площадках. Выезжали адресно, оперативно реагируя на просьбы о помощи.

Студенты-волонтеры убрали последствия снегопада на двух детских площадках — на одной трудилось шесть человек, на второй — четыре. Ранее три команды волонтеров помогли семьям мобилизованных с очисткой снега и наледи на участках частных домов.

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«„Волонтеры Подмосковья“ традиционно проводят акцию „Уберем это вместе“. Это уже третья зима, когда мы вместе убираем снежные покровы», — рассказала координатор подольского отделения «Волонтеры Подмосковья» Ирина Ночевная.

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Жильцы домов остались довольны работой и поблагодарили студентов.

«То, что они сегодня делали, меня, честно говоря, порадовало. Потому что это <…> их инициатива, желание, и я думаю, что они это делали, наверное, все-таки с удовольствием», — сказал преподаватель университета РГУТИС, куратор группы студентов специальности «Информационные системы и программирование» Михаил Литвинов.

Комитет по делам молодежи в 2022 году провел цикл встреч со студентами «Разговоры о волонтерстве». Ребятам рассказали о важности волонтерской деятельности в обычной жизни, а также в период пандемии и мобилизации. Студенты заинтересовались, и в городском округе Подольск появились новые волонтерские отряды.

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