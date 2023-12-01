Экология 01 декабря 2023, 22:51 Климатологи спрогнозировали рекордно теплую зиму КАН: средняя температура зимой 2023–2024 годов будет выше на один градус Freepik

Читать 360tv в

Средние температуры на Земле зимой 2023–2024 годов будут рекордно высокими и превысят средние показатели за последние десятилетия на один градус. Такое заявление сделали климатологи Института физики атмосферы Китайской академии наук (КАН), его опубликовали на официальном сайте организации.

«Проведенные учеными расчеты показывают, что рекордно высокие температуры установятся во многих регионах в средних широтах Евразии и в большей части Нового Света. При этом общая глобальная температура поверхности Земли с вероятностью 95% установит новый рекорд во время зимы 2023–2024 годов», — заявили китайские климатологи.

Реклама

Ученые отметили, что 2023 год считается самым жарким за всю историю наблюдений, средняя температура превышала статистическую на 1,25 градуса. Климатологи считают, что причина этого — активизация феномена Эль-Ниньо.

Ранее жителям столицы предрекли аномально теплую зиму — январь и февраль окажутся на 2–3,5 градуса теплее нормы. Температура в декабре будет ниже нормы, выпадет на 20% больше снега.