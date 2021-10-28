Рекордное тепло установится в московском регионе в выходные

Температура воздуха в Москве к выходным приблизится к рекордам тепла полувековой давности. В субботу и воскресенье ожидается до +12...+14 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, самой теплой окажется суббота, 30 октября.

«…в Москве в первый выходной уже обойдется без осадков, из-за слоистых туч выглянет солнце, под утро будет не прохладнее плюс 5-7 градусов, а днем воздух сумеет прогреться до +12…+14, а в столичном регионе — до +10…+15 градусов», — сказал он в комментарии РИА «Новости».

Такая температура на семь-восемь градусов выше нормы, она соответствует климатическим показателям конца сентября. Погода может приблизится к рекорду 1967 года, когда на базовой московской метеостанции ВДНХ зафиксировали +14,5 градусов.

Тишковец добавил, что, согласно метеостатистике за последние 73 года, самая высокая температура воздуха в конце октября оказывает выше +10 градусов не чаще одного раза в девять-десять лет.

Предстоящее 30 октября может занять второе место в рейтинге самых теплых дней с 1948 года, оставив позади рекорд 1957 года (+12,4 градусов) и 2013 года (+12,3 градусов).

«В воскресенье солнца будет больше, но из-за увеличения суточного хода температуры, станет на пару градусов свежее, ночью от +3 до +5 градусов, днем +10…+12», — сказал синоптик.

По его словам, в первую половину следующей недели будет сухо, но температура будет постепенно понижаться. Тем не менее погода в будет относительной теплой, солнечной и сухой.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что снег не выпадет, как минимум, до 3 ноября.