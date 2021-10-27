Вильфанд пояснил, когда в Москве стоит ждать прихода зимы
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд: зима не придет в Москву в ближайшие дни
В Москве в ближайшие девять дней не будет снегопадов или по-настоящему зимней температуры. Устойчивых морозов не стоит ждать до начала ноября.
Прогноз погоды озвучил в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Пока по всем расчетам, которые мы проводим, зимней погоды не видно. <…> Пока снега не видно по всем прогностическим расчетам вплоть до 3 ноября», — пояснил он.
Началом зимы обычно считают устойчивые минусовые температуры и установившийся снежный покров. Статистика говорит, что в Москве и Подмосковье в последние 30 лет такая погода устанавливается в первой декаде ноября — примерно 9-10 числа.
«Устойчивый снежный покров формируется в самом конце месяца — 28–30 ноября», — добавил Вильфанд, указав на вероятность сдвига дат в ту или иную сторону.
В Гидрометцентре добавили, что прогнозом такие данные считать нельзя.
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