Вильфанд пояснил, когда в Москве стоит ждать прихода зимы

В Москве в ближайшие девять дней не будет снегопадов или по-настоящему зимней температуры. Устойчивых морозов не стоит ждать до начала ноября.

Прогноз погоды озвучил в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Пока по всем расчетам, которые мы проводим, зимней погоды не видно. <…> Пока снега не видно по всем прогностическим расчетам вплоть до 3 ноября», — пояснил он.

Началом зимы обычно считают устойчивые минусовые температуры и установившийся снежный покров. Статистика говорит, что в Москве и Подмосковье в последние 30 лет такая погода устанавливается в первой декаде ноября — примерно 9-10 числа.

«Устойчивый снежный покров формируется в самом конце месяца — 28–30 ноября», — добавил Вильфанд, указав на вероятность сдвига дат в ту или иную сторону.

В Гидрометцентре добавили, что прогнозом такие данные считать нельзя.

По утрам в столице из-за установившейся холодной погоды вероятно образование гололеда на дорогах. В столичной Госавтоинспекции попросили водителей быть предельно внимательными во время поездок.