Рекордно низкое атмосферное давление пообещали москвичам 20 ноября

Атмосферное давление в Москве в предстоящую субботу снизится до рекордных низких 716 миллиметров ртутного столба, то есть рухнет в «барическую пропасть». Об этом РИА «Новости» заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, циклон «Ульрих», который сформировался в акватории Гренландского моря на стыке столкновения холодного Лабрадорского течения и теплого течения Гольфстрим, направится на Скандинавию.

Атмосферный вихрь сначала будет в среднем проходить по 1000 километров за сутки, после поворотного пункта в Белом море. К 20 ноября вихрь придет в московский регион.

«В результате, атмосферное давление к 12:00 по Москве субботы рухнет в „барическую пропасть“ — понизится с 736 миллиметров ртутного столба до аномально низких величин, и барометры покажут 716 миллиметров ртутного столба», — сказал Тишковец.

Он отметил, что такое давление будет на 30 единиц ниже нормы и на пять-шесть единиц меньше абсолютного суточного рекорда низкого давления этого дня. Его зафиксировали в 2008 году, когда 20 ноября атмосферное давление в Москве составило 721,8 миллиметра ртутного столба.

Жители столицы ощутят резкое падение давления. Это сравнимо с тем, если бы они поднялись на 300-метровую высоту, соизмеримую с небоскребами делового центра «Москва-Сити». Однако 21 ноября давление вырастет до 731 миллиметра ртутного столба.

«То есть это будет ярко выраженная „барическая пила“, что самым негативным образом скажется на самочувствии метеозависимых людей», — заметил Тишковец.

В субботу ожидается мокрый снег с дождем и от нуля до +3 градусов, в воскресенье также возможны осадки и до +2 градусов.