Москвичам рассказали о предстоящем похолодании

В ближайшие несколько дней в Москву придет значительное похолодание. Такой прогноз сделал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Об этом написал RT.

По словам синоптика, в столице установится предзимняя погода. Столбик термометра может опуститься до минусовых температур. В пятницу 19 ноября ожидаются осадки в виде снега.

«Предзимняя погода с температурой, далеко не уходящей от 0 °С. В четверг температуры еще близки к 0 °С. В дневные часы — 0…+1 °С, ночью — -2…-1 °С, преимущественно без осадков. В ночь на пятницу может пойти снег. В последнее время стало привычно, что он идет ночью и утром, а потом тает. Может повториться та же ситуация в пятницу, но более продолжительные осадки. Мокрый снег с дождем ожидает нас в субботу. В воскресенье день также будет с осадками, температура — 0…+2 °С», — сообщил специалист.

Он отметил, что существенное похолодание к жителям столицы придет в начале следующей недели. В понедельник 22 ноября возможен обильный снег.