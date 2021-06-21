Россиянам рассказали о будущих температурных рекордах в стране

Россиян ожидают новые температурные рекорды. Жаркая погода на европейской территории страны будет сохраняться достаточно долго, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«У нас уже зафиксировано два рекорда максимальной температуры в Санкт-Петербурге в выходные. Сегодня, завтра, послезавтра и еще, наверное, пару дней рекорды температуры будут в средней полосе России от Великого Новгорода до Нижнего Новгорода. Орел, Курск — температура +35…+37 градусов», — пояснил синоптик в беседе с RT.

В столице, как добавил Шувалов, воздух прогреется до +35 градусов.

«То есть это целая череда абсолютно жарких дней, которых не было в истории метеорологических наблюдений», — отметил метеоспециалист.

Руководитель прогностического центра также добавил, что в течение следующих дней на востоке России установится свыше 100 рекордов максимальной температуры. Со вторника, 22 июня, начнут ощущаться признаки ослабления жары.

«В Калининградской области температура понизится с +32 градусов до уже приемлемых +25 градусов. В среду и четверг уже грозы на фоне достаточно высокой температуры ожидаются в Санкт-Петербурге», — приводит «Газета.ru» слова Шувалова.

Воскресенье, 20 июня, стало самым жарким днем в Москве с начала лета. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. По ее данным, температура в столице поднялась до +30 градусов. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что на следующей неделе в Москве ожидается африканский зной и шесть температурных рекордов.