Рекорд тепла 1951 года повторился в Москве в среду

Рекорд жары, который был установлен в 1951 года, повторился в Москве в среду, 14 июля. Об этом «РИА Новости» сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Столбики максимального термометра на базовой столичной метеостанции ВДНХ сумели подняться до плюс 34,1. Это второй рекорд подряд и 6-й в текущем сезоне за последние 25 суток», — рассказал Тишковец.

13 июля жара в российской столице также побила рекорд, в этот раз 85-летней давности. Температура воздуха поднялась до отметки в 32,7 градуса. Предыдущий рекорд был поставлен аж в 1936 году, когда термометры в Москве показали 32,4 градуса.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, когда жара в Москве пойдет на спад. По ее словам, высокие температуры продержатся минимум до 20 июля. После этого в городе ожидаются дожди, которые принесут с собой небольшое похолодание. Тем не менее жара все равно будет достигать отметок выше климатической нормы.