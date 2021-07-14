Стало известно, когда закончится жара в Москве

В последние дни жителей столицы России снова мучает сильная жара. Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала RT, какая погода ожидается в Москве и области в ближайшие дни.

По словам эксперта, высокие температуры до +33 градусов продержатся в Москве и области до 20 июля. После этого станет немного прохладнее, также ожидаются сильные дожди.

«Начиная с 19 июля мы ждем прохождения холодного атмосферного фронта, и начиная с 20 июля температура воздуха понизится. То есть все равно температура воздуха будет выше климатической нормы, но только на 2-3 градуса. И мы ожидаем, что наиболее интенсивные дожди будут именно 19 и 20 июля», — рассказала Позднякова.