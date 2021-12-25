Реки на Кубани начали выходить из берегов. Видео

Специалисты прогнозировали повышение уровня воды в реках Кубани из-за погодных условий. Об этом сообщил Telegram-канал «Кубанские новости».

В итоге реки действительно начали выходить из берегов в результате большого количества осадков. Уровень воды пока не превысил допустимых отметок. Аварийно-спасательные службы внимательно следят за ситуацией, чтобы среагировать в случае опасности.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что вечером 24 декабря в Москве порывы ветра достигнут штормовых значений — до 17 метров в секунду.

Также начнется снегопад, который будет идти до 15:00–17:00 субботы. На город обрушится минимум пять-семь миллиметров осадков — это 10% месячной нормы. Снежный покров увеличится до 22–27 сантиметров, что тоже больше нормы.

Скорость ветра останется большой — до 11–16 метров в секунду. Тишковец предупредил о возможных метелях с заносами и ухудшении видимости на дорогах.