На смену морозам в Москве придут шторм и снегопады

В выходные в центральной части России ухудшится погода. Причиной этому станет циклон «Квинтинус». Все начнется с усиления ветра, а потом повалит снег.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил в Instagram, что вечером 24 декабря порывы ветра достигнут штормовых значений — 17 метров в секунду.

«Из-за чего начнется поземок — ветровой перенос снега на высоте нескольких десятков сантиметров над снежным покровом», — пояснил он.

Снегопад в Москве начнется в полночь и не прекратится до 15:00–17:00 субботы. На город обрушится минимум 5-7 миллиметров осадков, что составит 10% месячной нормы. Снежный покров вырастет до 22-27 сантиметров, что тоже больше нормы.

Скорость ветра останется довольно высокой — до 11-16 метров в секунду. Из-за этого, предупредил Тишковец, вероятны метели с заносами и ухудшением видимости на дорогах.

Субботней ночью температура воздуха в Москве составит -9…-11 градусов. В Подмосковье будет немного холоднее -8…-13. Днем в городе ожидают около -4…-6, а по области -3…-8.

«Из-за сильного ветра и высокой относительной влажности воздуха возникнет эффект „балтийского синдрома“ — когда температура воздуха в ощущениях будет казаться на 6-8 градусов ниже реальной. Погода успокоится лишь к вечеру субботы», — сказал Тишковец.

Синоптик обратил внимание на сильное падение атмосферного давления: к полудню субботы показания барометров спустятся «на самое барическое „дно“ — с 740 до 725 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц ниже нормы». Но низкими они будут совсем недолго и снова начнут стремительно расти: в ночь на воскресенье атмосферное давление составит 735 миллиметров ртутного столба.

«Это настоящая барическая „пила“, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей», — заключил Евгений Тишковец.