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    28 октября 2020, 10:17

    Река в Приморье стала ярко-зеленого цвета

    Наза Салех Захи

    Река Грязная в селе Кневичи Приморского края неожиданно стала ярко-зеленой. Это произошло из-за органического красителя. Об этом сообщила начальник отдела охраны окружающей среды и природопользования администрации Артемовского городского округа (АГО) Александра Мурзина.

    «Специалисты отдела охраны окружающей среды и природопользования АГО установили факт загрязнения водного объекта на территории Артемовского городского округа. По предварительной информации, вода в реке Грязная изменила цвет из-за реагента», — заявила Мурзина РИА «Новости».

    Это краситель органического происхождения. Его используют теплоснабжающие организации. Он нужен для окраски теплоносителя. Уранин не представляет опасности для здоровья и жизни.

    «Тем не менее факт сброса задокументирован, материалы будут направлены в надзорные органы», — отметила собеседница агентства.

    По ее словам, ремонтные работы 28 октября проводили на теплотрассе в детском саду по улице Авиационная в Кневичах.

    Ранее пятна ярко-зеленой воды заметили на поверхности Москвы-реки, в районе Москворецкой набережной в центре российской столицы. Эксперты взяли пробы воды.