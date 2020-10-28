Река в Приморье стала ярко-зеленого цвета

Река Грязная в селе Кневичи Приморского края неожиданно стала ярко-зеленой. Это произошло из-за органического красителя. Об этом сообщила начальник отдела охраны окружающей среды и природопользования администрации Артемовского городского округа (АГО) Александра Мурзина.

«Специалисты отдела охраны окружающей среды и природопользования АГО установили факт загрязнения водного объекта на территории Артемовского городского округа. По предварительной информации, вода в реке Грязная изменила цвет из-за реагента», — заявила Мурзина РИА «Новости».

Это краситель органического происхождения. Его используют теплоснабжающие организации. Он нужен для окраски теплоносителя. Уранин не представляет опасности для здоровья и жизни.

«Тем не менее факт сброса задокументирован, материалы будут направлены в надзорные органы», — отметила собеседница агентства.

По ее словам, ремонтные работы 28 октября проводили на теплотрассе в детском саду по улице Авиационная в Кневичах.

Ранее пятна ярко-зеленой воды заметили на поверхности Москвы-реки, в районе Москворецкой набережной в центре российской столицы. Эксперты взяли пробы воды.