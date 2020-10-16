Токсичное размножение. Почему зеленеют российские водоемы

Андреевский карьер под Калугой внезапно позеленел. Халактырское озеро на Камчатке регулярно приобретает изумрудный оттенок. А в Москву-реку, прямо в центре столицы, недавно слили загадочную ярко-салатовую жидкость. Рассказываем, что это за чудеса и чем может быть опасна такая цветная водичка.

В Калужской области внезапно позеленел Андреевский карьер, сообщили пользователи Facebook. Вода в нем выглядит так, будто в нее вылили краску. Причиной изменения цвета могут быть сине-зеленые водоросли — цианобактерии, пояснил в комментарии профессор Института естествознания КГУ имени Циолковского Алексей Стрельцов. Они активно размножаются при загрязнении водоемов органикой с высоким содержанием азота и фосфора. При этом микроорганизмы выделяют токсины, от которых другие обитатели водоемов погибают.

«Погода была теплая, возможно, некоторые водоросли начинают активно развиваться. А может, туда был какой-то сброс. На видео видно, что не вся акватория цветет, а пятно около пляжа. Вполне возможно, какая-то ассенизаторская машина решила, что не нужно далеко ехать, и слила где попало», — пояснил «360» сопредседатель Союза экологических организаций Москвы Андрей Фролов.

Камчатка

Халактырское озеро на Камчатке зеленеет практически ежегодно. В 2019 году при исследовании образцов выяснилось, что причиной цветения воды являются водоросли Microcystis aeruginosa.

«Предположительно, цветение могло быть инициировано выбросом/накоплением соединений фосфора, которое поступает в озеро из многочисленных канализационных выпусков», — считают специалисты Камчатского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

Токсины и недостаток кислорода

Фосфор и азот — излюбленная еда сине-зеленой водоросли, пояснил «360» старший научный сотрудник кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Антон Георгиев. Другие водоросли тоже активно размножаются при переизбытке этих элементов. Обычно в воде их мало, поэтому она прозрачная. Но если в озера и пруды попадают сельскохозяйственные удобрения, животноводческие, бытовые отходы или фекальные стоки, вода быстро становится ярко-изумрудного цвета.

«Вода может стать очень токсичной. Бывает, скот ее пьет и умирает. Такие случаи происходят регулярно. Бывают дерматиты у тех, кто в ней купается. Хотя обычно если вода такая, никто в ней купаться уже не будет. И не надо туда лезть», — рассказал ученый.

Нередко в зеленых водоемах гибнет рыба. Только не из-за токсинов, а из-за того, что рано или поздно размножившиеся водоросли умирают. Бактерии разлагают это огромное количество биомассы, активно потребляя при этом кислород, вводе его становится мало — и рыба просто задыхается.

Москва

12 октября изумрудного цвета жидкость слили в Москву-реку около парка «Музеон». В МЧС предположили, что это могли быть какие-то химикаты, но пахло обыкновенной канализационной водой. Но в этом случае все оказалось не так плохо. Скорее всего, дело в безвредном красителе уранине А, который водопроводчики используют, чтобы найти протечки в трубах.

«Это обыкновенный пищевой краситель, который коммунальщики по всей Руси используют, чтобы установить протечки в трубах. Никакого вреда он для окружающей среды не несет. Вбейте в поиск „зеленая вода“ и увидите десятки публикаций с советами не пугаться, если такая жижа течет у вас из-под крана», — поясняется в Telegram-канале Readovka.