Экология 18 апреля 2024, 07:15 Река Тобол за сутки поднялась более чем на метр Горадминистрация: уровень воды в реке Тобол в районе Кургана вырос до 968 см Пресс-служба МЧС

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Утром 18 апреля река Тобол в районе Кургана поднялась до 968 сантиметров. За сутки уровень воды увеличился на 118 сантиметров, сообщила администрация города.

Если 17 апреля в 06:00 (04:00 по московскому времени) вода в реке Тобол поднялась до отметки в 850 сантиметров, то ровно через сутки зафиксировали уровень в 968 сантиметров. За последние два часа она повысилась еще на четыре сантиметра. Власти призвали жителей уезжать в безопасные районы заранее, не дожидаясь подтопления.

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«В случае если интенсивный рост воды продолжится, нужно быть готовыми к эвакуации жителям Восточного, Кулацкого, микрорайона ТЭЦ, жилого сектора, расположенного ниже дамбы по левому берегу», — заявила пресс-служба.

Дамбу в Кургане нарастили до 11,5 метра. В зону подтопления попали пять мостов, около 670 жилых и более 2300 дачных домов.