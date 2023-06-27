Экология 27 июня 2023, 17:41 Редкий краснокнижный жук появился в Москве впервые за 15 лет Редкого краснокнижного жука, майку фиолетовую, заметили в Москве впервые за 15 лет Комплекс городского хозяйства Москвы

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Редкий краснокнижный жук — майка фиолетовая —появился в Москве впервые за 15 лет, сообщили в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Насекомое зафиксировали в комплексном заказнике «Зеленоградский». Его занесли в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости. Последний раз жука на территории столицы замечали в 2007 году.

Это достаточно крупный жук. Длина его тела — примерно три сантиметра. Туловище с большим брюшком и короткими надкрыльями отливает металлической синевой. Комплекс городского хозяйства Москвы

Специалисты Мосприроды попросили не брать жука в руки, поскольку он очень хрупкий, а при опасности может выделить ядовитую маслянистую жидкость, которая, попав на кожу, вызовет похожий на ожог эффект.

Ранее сообщалось о том, что жара вызвала нашествие змей в Новой Москве. На приползающих к домам ужей начали массово жаловаться жители поселка Московский вблизи Внуково.