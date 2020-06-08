Редкий дельфин погиб в Приморье на мели. Ранее его уже спасли один раз

Краснокнижного серого дельфина спасли 6 июня после того, как он застрял в иле. Освобожденное животное проплыло 12 километров, наткнулось на мель и погибло.

«Умер дельфин… Он 12 километров пути преодолел и в Тавричанке уткнулся в другую, еще большую отмель», — рассказал РИА «Новости» глава дайвинг-клуба Sea Frogs Евгений Полухин.

Собеседник добавил, что дельфина несколько часов пытались вывести на глубину, однако животное возвращалось на эту мель и все равно погибло. Сейчас решают вопрос о вскрытии редкого в Приморье морского млекопитающего, чтобы определить точную причину его смерти.

Этого дельфина спасли в субботу, 6 мая, в бухте Мелководная в районе Де-Фриза. Он застрял плавниками в иле и не мог самостоятельно выбраться из этой ловушки. Серый дельфин обитает в северной части Тихого океана. Он занесен в международную и российскую Красную книгу.

Ранее биолог Мария Воронцова рассказала, что дельфины могут заразиться коронавирусом. Вместе с этими животными в группу риска попали 40 видов представителей фауны Земли.