Разлив нефти произошел в порту Выборга

В морском порту Выбора в Ленинградской области произошел разлив нефтепродуктов. Обстоятельства выясняются. Об этом сообщили на сайте Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Предварительно установлено, что утечка нефтепродуктов произошла с буксира «Товарищ Андрей». Судно было пришвартовано к причалу в порту в среду с 09:00 до 19:00.

В связи с обнаружением загрязнения Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура начала проверку на предмет соблюдения природоохранного законодательства.

На место происшествия выезжали заместитель прокурора Дмитрий Эглит, сотрудники транспортной полиции, Росприроднадзора и главного управления МЧС по Ленобласти.