Генпрокуратура РФ взяла под контроль случай с разливом нефти в Новороссийске

Генпрокуратура России поручила организовать проверку в связи с разливом нефти в новороссийском порту. Уже установлено, что при погрузке судна Minerva Symphony произошел выброс нефтепродуктов в море в шести километрах от берега. Сейчас региональная природоохранная прокуратура со специалистами подразделения Росприроднадзора обследует береговую линию Черного моря вблизи места разлива.

Меры к минимизации вреда и взысканию с виновного лица будут приняты после изучения ущерба, нанесенного почве, биологическим ресурсам и особо охраняемой природной территории государственного природного заповедника «Утриш».

Свою оценку соблюдению требований безопасности эксплуатации водного транспорта даст Новороссийская транспортная прокуратура.

Было возбуждено уголовное дело по статье о загрязнение морской среды. Оно передано для дальнейшего расследования в Краснодарский следственный отдел на транспорте СК РФ.

Российские ученые по спутниковым снимкам аппарата Sentinel-1 установили, что реальный размер нефтяного пятна около Новороссийска в 400 тысяч раз превышает опубликованные ранее данные. Маслянистое пятно вытянуто от берега в открытое море на 19 километров. Об этом сообщил пресс-центр Института космических исследований РАН.

Ученые считают, что площадь разлива топлива составляет 80 квадратных километров. Это в 400 тысяч раз больше, чем считалось ранее — 200 квадратных метров и объем в 12 кубических метров.

При этом, Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), отвечавший за загрузку танкера, уже 7 августа рапортовал, что разлив ликвидирован. На следующий день КТК сообщил, что «ситуация была нормализована и не представляла опасности для местного населения, флоры и фауны Черного моря».

Глава программы WWF России по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников ранее оценивал размер топливного пятна в 100 тонн нефтепродуктов.