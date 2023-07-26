Экология 26 июля 2023, 14:43 Разлив нефтепродуктов выявили в Северной Двине Глава Росприроднадзора Радионова сообщила о разливе нефтепродуктов в Северной Двине

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В Архангельской области в Северной Двине случился разлив нефтепродуктов, написала в своем Telegram-канале глава Росприроднадзора Светлана Радионова. По ее словам, специалисты выявили пятно площадью примерно два квадратных километра.

С утра на месте происшествия работают инспекторы ведомства и специалисты Центра лабораторного анализа и технических измерений.

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«Выяснили, что нефтепродукты попали в реку при бункеровке судна „Касимов“, принадлежащего АО „Бункерная компания“. На воде обнаружили значительное нефтяное пятно — примерно 0,5 на четыре километра», — уточнила Радионова.

Она добавила, что ведомство установит точный объем загрязнения. После забора проб специалисты рассчитают сумму нанесенного природе ущерба.

В начале июля в Астраханской области обнаружили маслянистое пятно в Волге. В Росприроднадзоре сообщили, что его площадь составила около 60 тысяч квадратных метров, а возле водоема зафиксировали наличие характерного для нефтепродуктов запаха. Инспекторы организовали проверку по факту выявленного нарушения.