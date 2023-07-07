Экология 07 июля 2023, 17:56 Маслянистое пятно обнаружили в Волге в районе Астрахани Росприроднадзор начал проверку после обнаружения нефтяного пятна в Волге около Астрахани РИА «Новости»

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Пробы воды для анализа взяли специалисты Росприроднадзора из Волги около Астрахани после сообщения о появлении на воде маслянистого пятна площадью 60 тысяч квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Общая площадь загрязнения акватории реки, по имеющимся данным, составила более 60 тысяч квадратных метров.

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«Инспекторы провели выездное обследование. На поверхности реки обнаружено большое маслянистое пятно площадью более 60 тысяч квадратных метров, также ощущается характерный для нефтепродуктов запах», — указали в Росприроднадзоре.

Отобранные пробы воды отправили для проведения лабораторных исследований, чтобы оценить ущерб, который понесла река. Виновника нарушения природного законодательства пока не установили.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что по итогам проверок в прошлом году в Волге и Доне выявили десятикратное превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ. Самые большие объемы зафиксировали в местах работы жилищно-коммунальных хозяйств и нефтеперерабатывающих предприятий.