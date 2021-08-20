Названы регионы России, где изменение климата чувствуется сильнее всего

Самые ощутимые последствия изменения климата ждут четыре российских региона. На первом месте — Крым. На полуострове растут температура, количество осадков, число засух и других опасных явлений, рассказала директор Института глобального климата и экологии имени Ю. А. Израэля Росгидромета Анна Романовская.

По ее словам, помимо Крыма, можно выделить Ставропольский край, Курскую и Воронежскую области, сообщило РИА «Новости».

«Если рассматривать ситуацию по всей территории России, <…> основные изменения наблюдаются в центральных и южных регионах европейской части страны — наиболее густонаселенных районах», — сказала она.

Велики негативные последствия климатических изменений в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тамбовской областях, на Кубани, в Адыгее, Калмыкии, Москве и Севастополе.

Ниже климатические риски в Астраханской, Владимирской, Калужской, Костромской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областях, Подмосковье, Дагестане и Чечне.

В других 58 регионах изменения климата выражены слабо, уточнила Романовская.