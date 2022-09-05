Экология 05 сентября 2022, 22:53 Поделиться Telegram

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Viber Раненую медведицу с острова Диксон отправят на лечение в Москву Ветеринары доставят раненую медведицу с острова Диксон на лечение в Москву

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Жители острова Диксон обнаружили раненую белую медведицу. По предварительным данным, у животного огнестрельное ранение. На помощь вылетели ветеринары Московского зоопарка. Они доставят мишку в столицу, где ей проведут операцию, написала в своем Telegram-канале глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Специалисты Московского зоопарка прибыли на остров Диксон. Медведицу доставили в Норильск, а уже оттуда отправят в столицу.

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«Если нам повезет, мы сможем спокойно транспортировать медведицу в Москву и прооперировать ее. Шансов на выживание у животного немного. Врачи говорят, что это крайне малые шансы, поскольку у нее не двигаются задние лапы», - рассказала Радионова.

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Глава ведомства отметила — все надеются, что большое и сильное животное справится, а люди смогут ему в этом помочь.

Летом героем публикаций стал еще один белый мишка с Диксона. У него в пасти застряла банка из-под сгущенки. На помощь животному оправились столичные ветеринары.

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