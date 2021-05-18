Пыльная буря накрыла Алтайский край. Видео

Во вторник, 18 мая, Алтайский край накрыла пыльная буря. Она поднялась на несколько десятков метров. Погодную аномалию засняли очевидцы.

В социальных сетях появились видео, на которых можно разглядеть черную пыльную бурю. Она надвигалась очень стремительно. Буря была такой густой, что за ней абсолютно ничего не было видно. На трассе Бийск — Барнаул водителям из-за этого пришлось съехать с дороги. Изначально синоптики обещали, что сегодня в регионе будут грозы и дождь.

По данным сайта «Толк», в самом Бийске буря повредила трамвайные провода и повалила несколько деревьев.

В начале мая пятая в этом году песчаная буря пришла в Пекин из Монголии. Из-за этого видимость на дорогах сильно ухудшилась, а воздухе люди ощущали пыль и песок. Тогда синоптики объявили «синий» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Также были закрыты детские сады и школы, горожанам было рекомендовано не выходить на улицу без острой необходимости.