Новая песчаная буря накрыла Пекин. Видео

Пекин снова в песке. Пятая в этом году буря пришла в город из Внутренней Монголии. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

Сейчас жители сильно ощущают пыль и песок. По данным метеорологической службы Пекина, утром ветер заметно усилился. В некоторых районах порывы ветра достигают семи-восьми баллов. Видимость на дорогах тоже ухудшалась. Она составляет примерно три-пять километров. В соцсетях стали появляться видео, где можно разглядеть, как песок заслонил солнце и медленно накрывает город.

Накануне синоптики объявили «синий» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. В связи с этим власти призвали жителей выходить на улицу только в случае острой необходимости. Автомобилистам посоветовали не парковать машины вблизи больших деревьев. Кроме того, детским садам и школам было рекомендовано прекратить все занятия и мероприятия на открытом воздухе.

Самая сильная за последние 10 лет песчаная буря произошла в Пекине 15 марта. В этом году она стала первой. В тот день качество воздуха резко ухудшилось и загрязнение достигло опасного для здоровья уровня. Последняя буря пришла в столицу Китая в конце апреля. Эксперты полагают, что причиной песчаных бурь в регионе стало небольшое количество осадков и засушливая погода.