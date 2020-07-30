Путин поручил решить проблемы с загрязнением Усолья-Сибирского

В Усолье-Сибирском с октября 2018 года действует режим ЧС из-за опасности утечек ядовитых веществ с площадки «Усольехимпрома». С 1930-х годов завод был крупнейшим в регионе предприятием химической промышленности. После закрытия город с населением 77 тысяч человек стал очагом экологического бедствия из-за загрязнения ртутью. «Усольехимпром» обанкротился в 2017 году.

Химические отходы находятся в почве и в подземных водах на территории бывшего завода. Периодически там происходят утечки.

30 июля Путин заявил на совещании, что экологические проблемы в Усолье-Сибирском долгие годы не решались и замалчивались. И сейчас «объекты хранения отходов химического производства действительно находятся в аварийном состоянии».

Президент поручил в ближайшее время изолировать промышленную площадку «Усольехимпрома» и обеспечить ее охрану силами Росгвардии.