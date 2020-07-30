Путин поручил Росгвардии изолировать зону экологического ЧС в Усолье-Сибирском

Президент России Владимир Путин поручил Росгвардии изолировать зону в Усолье-Сибирском Иркутской области, где произошло экологическая ЧС. Он раскритиковал экообстановку в регионе и подчеркнул необходимость разработки плана по ликвидации этих проблем.

Об этом Владимир Путин заявил во время совещания с исполняющим обязанности губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым и членами правительства. Его слова процитировал сайт Кремля.

«Необходимо срочно изолировать промышленную площадку и обеспечить ее охрану силами Росгвардии. <…> Нужно в ближайшие дни приступить к работе на наиболее опасных объектах, которые должны быть обезврежены в первоочередном порядке, мобилизовать ресурсы всех уровней власти, привлечь возможности Минобороны, войск химической защиты», — сказал он.

Глава государства отметил, что «груз экологических проблем» начал накапливаться в Иркутской области почти 100 лет назад — с 1930-х годов. Сейчас объекты, в которых хранятся отходы химического производства находятся в аварийном состоянии.

Владимир Путин также обратился к вице-премьеру Виктории Абрамченко. Он попросил ее контролировать ситуацию и окончательно определить объем финансирования, который нужен для решения проблемы. Российский лидер подчеркнул, что министерство финансов страны должно незамедлительно выделить эти средства.

Предприятие «Усольехимпром», которое занималось производством химической продукции, функционировало в Усолье-Сибирском с 1936-го по 2010-е. После прекращения работы, объемную часть отходов поместили в резервуары и оставили на территории. В результате почва и подземные воды впитали в себя химические вещества.