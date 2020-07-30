Путин: экологические проблемы в Усолье-Сибирском замалчивались с 30-х годов

Никто не занимался решением экологических проблем в Усолье-Сибирском с 30-х годов прошлого века. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«На этой территории работало крупное химическое предприятие, и сейчас обстановка такова, что объекты хранения отходов химического производства действительно находятся в аварийном состоянии. Вместо того, чтобы решать проблему по существу, ее замалчивали», — сказал Владимир Путин на совещании, посвященном экологической ситуации в Усолье-Сибирском. Встречу организовал врио губернатора Иркутской области.

Видеотрансляцию совещания проводил телеканал «Россия 24».

Также президент потребовал подробный доклад о ситуации в Усолье-Сибирском от участников встречи и предложения по решению проблемы.

Ранее об экологической катастрофе на химзаводе под Иркутском сообщили представители Росприроднадзора. Полузаброшенное предприятие может причинит большой вред Ангаре из-за огромного количества остатков ртути. Заводу нужная срочная рекультивация, чтобы предотвратить отравление людей.